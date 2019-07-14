Накануне актер Максим Виторган разместил в социальных сетях пикантный снимок артистки Нино Нинидзе. Режиссер Константин Богомолов тоже решил не отставать и показал откровенное видео с Ксенией Собчак.

Накануне актер Максим Виторган разместил в социальных сетях пикантный снимок артистки Нино Нинидзе. Режиссер Константин Богомолов тоже решил не отставать и показал откровенное видео с Ксенией Собчак.На записи, опубликованной в Instagram, режиссер и журналистка плывут на катере. Они несколько секунду смотрят в камеру, после чего поворачиваются друг к другу. "Нас не догонят", – коротко озаглавил ролик Константин Богомолов.По мнению пользователей, все самое интересное пара скрыла за кадром. "Хитрый ход истинного режиссера: оборвать кадр на самом интересном месте", "А чего поцелуй оставили за кадром?", "На самом интересном месте прервали видео!", – написали комментаторы.Один из подписчиков предположил, что таким образом режиссер решил ответить своему сопернику – актеру Максиму Виторгану. "Наш ответ бывшему, который выложил фото молодой возлюбленной красотки", – едко отметил комментатор.Ранее бывший супруг Ксении Собчак разместил в Stories откровенный снимок актрисы Нино Нинидзе. В кадре девушка позирует полуобнаженной на фоне окна. Фотография укрепила слухи о романе Максима Виторгана с артисткой.