Новоизбранный президент Украины стал объектом насмешек в Сети. Поводом для обсуждения стала видеозапись, на которой Владимир Зеленский позирует в красных плавках.

Новоизбранный президент Украины стал объектом насмешек в Сети. Поводом для обсуждения стала видеозапись, на которой Владимир Зеленский позирует в красных плавках.В ходе рабочего визита в Одессу глава страны решил искупаться в Черном море, чтобы лично проверить температуру воды. К нему присоединилась команда его Офиса.На записи, опубликованной в Facebook, можно увидеть, как Владимир Зеленский в красных плавках спускается по ступенькам к воде. За президентом внимательно наблюдают местные жители. "А вы не боитесь? Вода холодная, 16,3 градуса", – сказал очевидец. Несмотря на предупреждение лидер окунулся в воду с головой.Пользователи Сети высмеяли внешний вид украинского президента. "Что-то никогда не видела Макрона или Трампа в красных труселях", "Ага, в красных труселях. Вы там пока развлекайтесь, а мы – кто повоюет, кто – поволонтерит", – выразили мнение комментаторы.Материал дополняется.