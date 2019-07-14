Оперная певица Анна Нетребко совершила дерзкую выходку на торжественном банкете. Пользователи обрушились с критикой на знаменитость.

Оперная певица Анна Нетребко совершила дерзкую выходку на торжественном банкете. Пользователи обрушились с критикой на знаменитость.Накануне певица устроила необычный сюрприз для бывшего интенданта фестиваля в Баден-Бадене Андреаса. Звезда появилась на праздничном ужине в карнавальной маске и спела отрывок из композиции.Во время исполнения Анна Нетребко забралась на стол, чем вызвала всеобщие аплодисменты. Видеозапись с банкета появилась в социальных сетях. "Андреас – потрясающий человек, которого я знаю более 20 лет! Искренне любящий музыку и артистов! Спасибо за все!", – подписала ролик артистка.Некоторые пользователи не оценили поведение певицы во время банкета. По их мнению, исполнительнице не следовало вставать ногами на стол. "Господь не одобряет, когда ногами на стол, где пища стоит", "А разве можно ходить по столу в обуви, где лежит еда? По крайней мере, неуважение к людям и еде", – заявили подписчики.На недовольные комментарии поспешила ответить . "Господь пищу убрал оттуда. Там только пустые стаканы", – отметила она. Артистку поддержал исполнитель Филипп Киркоров. "Все как мы любим!", – написал певец.