Кандидат в депутаты Мосгордумы музыкант Сергей Троицкий, известный под псевдонимом Паук и собирающийся отправить жителей хрущевок колонизировать Марс в случае избрания его мэром Москвы, заявил, что его юристы займутся выяснением результатов проверки подписей, собранных за его выдвижение.

Кандидат в депутаты Мосгордумы музыкант Сергей Троицкий, известный под псевдонимом Паук и собирающийся отправить жителей хрущевок колонизировать Марс в случае избрания его мэром Москвы, заявил, что его юристы займутся выяснением результатов проверки подписей, собранных за его выдвижение.Ранее сообщалось, что всем кандидатам-самовыдвиженцам в депутаты Мосгордумы по 43-у округу столицы, в том числе и "Пауку" Троицкому, скорее всего, откажут в регистрации. Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил, что в числе таких кандидатов оппозиционеры: сторонница Алексея Навального Любовь Соболь и представитель партии “Яблоко” Сергей Митрохин, актер Андрей Соколов и музыкант Сергей “Паук” Троицкий. Комиссия в 43-м округе забраковала почти 15% подписей избирателей в их поддержку при допустимом браке в 10%, что означает снятие кандидатов с выборов. В избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.Троицкий сейчас находится в Греции и по его поручению разбираться в ситуации с подписями будут юристы, сообщает РИА Новости.Кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков, выдвигавшийся по 5-у округу, также заявил, что эксперты нашли большое количество брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Оппозиционер отметил, что будет обжаловать это решение.Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объяснил высокий процент брака недобросовестностью сборщиков подписей и призвал всех кандидатов на выборы в Мосгордуму бороться до конца в рамках правового поля — вплоть до суда. Он напомнил, что итоговое решение о регистрации кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму будет принято на заседании окружной избирательной комиссии 16 июля.Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.