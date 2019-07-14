Началось рассмотрение дела о необеспечении инвалида лекарствами

Началось рассмотрение дела о необеспечении инвалида лекарствамиВ Вязниковском городском суде жительница Владимирской области пытается отсудить 70 тысяч рублей морального ущерба и лекарства у местной ЦРБ.Иск к департаменту здравоохранения администрации Владимирской области подала инвалид III группы, пенсионерка.Женщина больше года она не получает необходимые ей симбикорт и сальбутамол. Препараты используются при лечении астмы или хронической обструктивной болезни легких, пояснили в областном суде. Пенсионерка просит суд не только обязать облздрав и Вязниковскую районную больницу обеспечить её лекарствами, но и взыскать с районной больницы в счёт компенсации морального вреда и вреда здоровью 70 000 рублей.