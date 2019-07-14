Это триумф Путина — так немецкий политолог Томас Егер назвал поставку российских С-400 в Турцию.

"Это триумф Путина" — так немецкий политолог Томас Егер назвал поставку российских С-400 в Турцию. Свое мнение Егер высказал в авторской статье для журнала Focus Online.Политолог напоминает, что Турция как член НАТО годами стремилось купить американскую систему противоракетной обороны "Пэтриот". Во времена президентства Барака Обамы правительства Турции и США практически договорились об этом, но сделка сорвалась в последний момент. В итоге в 2017 году правительство Турции приняло решение о покупке четырех дивизионов российской системы обороны С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Она не будет интегрирована в противоракетную оборону НАТО и будет лишь турецкой системой национальной обороны.Ранее президент США Дональд Трамп осудил действия своего предшественника, приведшие к закупкам российской системы ПВО. США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки.Егер добавляет, что нельзя исключать и возможность выхода Турции из НАТО. Для альянса это будет огромной геостратегической потерей. А репутация России в мире благодаря сделке с Турцией продолжит стремительно набирать вес. Профессор Томас Егер 20 лет возглавляет кафедру международной политики и внешней политики в Кельнском университете. Специализируется на международных отношениях, а также американской и немецкой внешней политике.В этой ситуации самой беспомощной стороной выглядит Европа. Сделка Анкары и Москвы затрагивает жизненные интересы европейских стран, однако они не способны повлиять на решение этого вопроса.