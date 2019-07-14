Общая сумма ущерба, причиненного правообладателям по двум уголовным делам, превысила 570 миллионов рублей...

«Следователями ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о противоправной деятельности лиц, незаконно использовавших товарные знаки известных производителей.Как сообщалось ранее, в 2017 году в ходе обысков оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве было изъято свыше тысячи поддельных наручных часов элитных брендов.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ.Установлено, что соучастники приобрели крупную партию контрафактной продукции и реализовывали ее посредством сети Интернет. Полученную выручку участники группы распределяли между собой.Четверым фигурантам было предъявлено обвинение. В декабре 2018 года Люблинским районным судом г. Москвы им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 до 3 лет условно.В дальнейшем было установлено, что к противоправной деятельности могут быть причастны еще 11 человек, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Общая сумма ущерба, причиненного правообладателям по двум уголовным делам, превысила 570 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело в отношении указанных лиц с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.