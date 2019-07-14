Пару месяцев назад Наталья Штурм поделилась радостным событием, что она, наконец, стала бабушкой. На днях она впервые показала новорожденного внука.

Пару месяцев назад Наталья Штурм поделилась радостным событием, что она, наконец, стала бабушкой. На днях она впервые показала новорожденного внука.На снимке исполнительница стоит в одних трусах и солнцезащитных очках, а на руках у нее маленький карапуз. Там же представлена серия кадров и видео, где запечатлено лицо малыша крупным планом. "Даниэлю сегодня два месяца+11 дней", – подписала пост новоиспеченная бабушка.Это фото растопило сердца поклонников артистки. "Боже, какой невероятно красивый ребенок", "Какой проницательный взгляд у вашего красавца!", "Хорошенький мальчик, глазки выразительные, взгляд умный, просто солнышко сладкое!", "Прикольный мужичок! Дай Бог здоровья ему и счастливой жизни!", "Что за крохотная прелесть", "Какое очарование! Ваша порода однозначно!", – восхищались фанаты."Младенец с картин Леонардо и Рафаэля! Он идеален!", – отметила восторженная подписчица.Некоторые не одобрили поступок Натальи, мол небезопасно показывать ребенка, когда он еще совсем крохотный. "Нельзя таких маленьких деток выставлять напоказ! На вас разные люди подписаны, сколько недоброжелателей. Это того не стоит!", – предостерегла пользователь Сети.Отметим, что до сих пор неизвестно, кто же стал отцом малыша. "Папа иностранец? Чувствуется, импортный ребенок", – высказался фолловер.