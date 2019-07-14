Грязные скандалы, дерзкие выходки, закулисные интриги бывают частыми спутниками знаменитостей. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года.

Грязные скандалы, дерзкие выходки, закулисные интриги бывают частыми спутниками знаменитостей. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года.Телеведущая в очередной раз доказала, что может защитить себя и своих близких. Лера Кудрявцева жестко ответила недоброжелателю в социальных сетях.Один из пользователей жестко прошелся по снимку наследницы звезды. Подписчик раскритиковал сравнение малышки с пирожком. "Фу, зачем писать про пирожок... Глупо", – написал он. Лера Кудрявцева ответила ему в резкой форме. "Еще раз фукните, и слетите с моей страницы", – заявила звезда.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года, читайте в и специальных .