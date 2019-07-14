Президент России поздравил своего французского коллегу с Национальным праздником — Днем взятия Бастилии.

Президент России поздравил своего французского коллегу с Национальным праздником (в России более распространено другое название — День взятия Бастилии), текст поздравления размещен на сайте Кремля.Как передает телеканал "Россия 24", в поздравительной телеграмме глава российского государства дал высокую оценку отношениям между РФ и Франции, которые способствуют безопасности и стабильности в Европе и мире.Национальный праздник, или День 14 июля отмечают во Франции ежегодно по случаю взятия восставшими парижанами в 1789 году крепости-тюрьмы Бастилии. Это событие считается началом Французской революции. Одними из главных мероприятий, приуроченных к Национальному празднику, являются военный парад на Елисейских полях и народные гуляния на Марсовом поле с обязательным фейерверком в конце дня.