Лера Кудрявцева умеет постоять за себя и своих близких. Телеведущая в очередной раз доказала это в личном микроблоге.

Лера Кудрявцева умеет постоять за себя и своих близких. Телеведущая в очередной раз доказала это в личном микроблоге.Несколько часов назад актриса разместила на странице в Instagram трогательный снимок супруга Игоря Макарова и дочери Марии. На снимке хоккеист держит на руках наследницу на фоне природы. "Дотя, конечно, копия папы, но ничего-ничего, зато характер мой и пирожок", – написала Лера Кудрявцева.Один из пользователей раскритиковал комментарий звезды. Высказывание певицы вызвало у него отвращение. "Фу, зачем писать про пирожок... Глупо", – отметил подписчик. Телеведущая ответила в резкой форме. "Еще раз фукните, и слетите с моей страницы", – разозлилась Лера Кудрявцева.Поклонники поспешили ее поддержать. "А что тут такого? Меня улыбнуло. Это же про своего ребенка", "Всегда все мамы так говорят! И в этом страшного или неприятного ничего нет. Неприятно – не читайте и отпишитесь", – заступились за актрису пользователи.Напомним, телеведущая была трижды замужем. В 2013 году оформила отношения с хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. В личном микроблоге актриса регулярно публикует совместные снимки с наследницей.