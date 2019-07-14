Женская сборная России по регби-7 в четвертьфинальном матче отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года, который проходит в Казани, встречалась с командой Италии. Российские регбистки без проблем переиграли соперниц со счетом 44:0 и вышли в следующий раунд соревнований.

Женская сборная России по регби-7 в четвертьфинальном матче отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года, который проходит в Казани, встречалась с командой Италии. Российские регбистки без проблем переиграли соперниц со счетом 44:0 и вышли в следующий раунд соревнований.В полуфинале россиянки сразятся с победителем матча между командами Испании и Польши. Другая четвертьфинальная встреча между сборными Франции и Румынии завершилась победой француженок со счетом 55:0.Напомним, что право выступить на Олимпиаде получит лучшая команда по итогам европейского отбора. Сборные, занявшие второе и третье места, сразятся в утешительной квалификации, в которой будут разыграны две оставшиеся путевки на Олимпийские игры.