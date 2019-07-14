Никита Денин, который является единственным подозреваемым в убийстве стюардессы-танцовщицы Альбины Мухаметзяновой, задержан и уже дает признательные показания. Блогер Лена Миро убеждена, что парень заслуживает жалости из-за своей наивности.

Никита Денин, который является единственным подозреваемым в убийстве стюардессы-танцовщицы Альбины Мухаметзяновой, задержан и уже дает признательные показания. Блогер Лена Миро убеждена, что парень заслуживает жалости из-за своей наивности.Миро процитировала мать подозреваемого, которая рассказала, у ее сына несколько лет назад был неудачный роман. Никита был сильно влюблен, но обжегся. С тех пор серьезных отношений он не заводил.Блогер убеждена, что когда в юности парня обидели, он стал считать всех женщин падшими, но тяга к серьезным отношениям с честной девушкой все-таки пересилила. "Никита встретил провинциальную татарочку и надеялся, видимо, что та не станет давать налево-направо, украшая его рогами", – написала она в своем ЖЖ.По мнению Миро, Никита по своей наивности заблуждался, что его новая избранница – это "скоромная воспитанная татарочка". "Как, подумал Никита, обнаружив активную переписку Альбины, неужели и эта девушка – ****** [девушка легкого поведения – прим. ред.]? Оказалось, что да – и эта тоже стремится к красивой жизни. И он убил ее в приступе – нет, не ревности! – разочарования в жизни", – выразила свое мнение блогер.Несмотря на всю чудовищность преступления эксперт пожалела признавшегося в убийстве человека. "Я понимаю, что жалеть убийц нельзя. Да и проституток тоже. Но Альбину, которая хотела присосаться к благам материального мира через постель, я жалела позавчера, а сегодня мне жалко Никиту. Парень хотел скромную и честную татарочку, а она оказалась инстаграмной писечкой, использующей свое тело для того, чтобы стать как Боня", – резюмировала она.