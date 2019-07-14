Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, которые устранили неполадки в ракете Протон-М перед ее запуском.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, которые устранили неполадки в ракете "Протон-М" перед ее запуском. Об этом он написал в Твиттере.Рогозин назвал пуск непростым и поблагодарил всю команду за отличную работу, сообщает "Россия 24".В субботу 13 июля с Байконура запустили астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ". Это российско-немецкий проект. Его главная задача — построить карту неба, на которой будут отмечены крупнейшие скопления галактик.