Поклонники со всего мира продолжают активно следить за состоянием здоровья Юрия Шатунова, который буквально за неделю пережил несколько тяжелых операций. Музыкальны продюсер группы Ласковый май Андрей Разин выложил в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказал о самочувствие солиста.

Поклонники со всего мира продолжают активно следить за состоянием здоровья Юрия Шатунова, который буквально за неделю пережил несколько тяжелых операций. Музыкальны продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выложил в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказал о самочувствие солиста.На опубликованном снимке политик держит на руках сына певца, а рядом стоят сам Юрий и его супруга. Он поведал, что исполнитель, наконец, идет на поправку.По словам Андрея Александровича, на данный момент звезда еще находится в Москве со своей семьей. Но в ближайшее время он вылетит в город Сочи, где проведет все лето с семьей в своих апартаментах, в отеле "Разин".Также продюсер обратился к поклонникам Шатунова. Он от всей души поблагодарил всех, которые следили за состоянием здоровья Шатунова.Напомним, 28 июня исполнителя прямо перед концертом срочно госпитализировали. Как писали , обезболивающие не помогали, поэтому пришлось вызывать медиков. Его прооперировали, а спустя пару дней стало известно, что Юрию хирургическое вмешательство.