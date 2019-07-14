У западного побережья Австралии трехметровый скат манта, известный также как морской дьявол, подплыл к группе ныряльщиков, будто прося помощи у людей. Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок.

У западного побережья Австралии трехметровый скат манта, известный также как морской дьявол, подплыл к группе ныряльщиков, будто прося помощи у людей. Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок.Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон. Он часто плавает с группами ныряльщиков в районе рифа Нингалу и уже не раз видел там именно эту особь. Ныряльщики даже дали ему имя — Веснушчатый (Freckles). Скат, похоже, тоже узнал Уилтона.Ситуацию осложняло то, что у Джейка была только маска с трубкой, но не было оборудования для дайвинга, пишет британская The Sun. Ему пришлось снова и снова нырять к скату, пытаясь вытащить крючок , а затем подниматься, чтобы набрать воздуха."Снова и снова, попытка за попыткой — это было блестяще! Это — одна из лучших сцен, что я видел под водой", — рассказал один из очевидцев — морской биолог Монти Холл.Скат все это время оставался на месте и даже развернулся к своему спасителю брюхом, что, по словам Джейка, вообще случается крайне редко. В итоге операция увенчалась успехом. Если бы избавить ската от крючка не удалось, ему грозило бы воспаление, слепота или даже гибель.