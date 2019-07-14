На встрече президентов России и Боливии, прошедшей 11 июля в Кремле, настроение у боливийской делегации было столь хорошим, что ход беседы то и дело оживляли шутки. О деталях переговоров на высшем уровне рассказывает программа Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

На встрече президентов России и Боливии, прошедшей 11 июля в Кремле, настроение у боливийской делегации было столь хорошим, что ход беседы то и дело оживляли шутки. О деталях переговоров на высшем уровне рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Эво Моралес, например, попросил Владимира Путина присмотреться к своему министру углеводородов.- Похож на Чавеса!- Похож!Сходство с бывшим президентом Венесуэлы — действительно впечатляющее. И даже без таких совпадений понятно: тема происходящего в Венесуэле была на переговорах Путина и Моралеса одной из главных."Внешнее вмешательство в венесуэльские дела недопустимо", — напоминает Владимир Путин. А что допустимо и правильно, он ярко сформулировал неделю назад: возврат событий в законное русло.Тем временем западное вмешательство во внутренние дела, от которого столь упорно пытается защититься Венесуэла, — обычное явление для современной Украины. После пресс-конференции с Моралесом у Путина успевают спросить о его отношении к идее президента Зеленского о подключении к нормандскому формату еще и лидеров США и Великобритании.По словам российского президента, в Москве никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе и от расширения нормандского формата. Однако нужно проработать ряд вопросов — например, узнать, что думают о предложении Зеленского другие участники этого процесса.А буквально через несколько часов состоялся первый телефонный разговор Путина и Зеленского. Новый президент Украины позвонил в Москву сам.