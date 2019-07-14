Как минимум семь человек пострадали в Лондоне, где водитель машины начал давить группу людей.

Как минимум семь человек пострадали в Лондоне, где водитель машины начал давить группу людей.По данным полиции, всё началось с драки у отеля в юго-западной части города, а к моменту приезда правоохранителей был совершен еще и наезд машиной. Троих тут же задержали по подозрению в покушении на убийство. Ещё четверых – за нарушение общественного порядка.Пострадавших с травмами доставили в больницу. Подробности происшествия выясняют. Однако в полиции уже заявили, что это не теракт, передает телеканал "Россия 24".