К мероприятиям привлеки членов Общественного совета.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району посетили детские загородные лагеря «Восточный», «Шередарь» и «Киржач».В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» вместе с полицейскими во встречах с ребятами принял участие председатель общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району А.Д.Омаров. Для воспитанников, отдыхающих в лагерях, гости провели профилактическое мероприятие «Безопасное детство», направленное на пропаганду безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. Вместе с инспекторами ОГИБДД и общественником ребята повторили основные правила дорожного движения, рассмотрели различные опасные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах.Особое внимание в беседе правоохранители уделили правилам безопасной езды на велосипеде, роликах и самокатах, разъяснив, где разрешено кататься на них, а также напомнив о необходимости использования средств защиты.Председатель общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району А.Д.Омаров рассказал детям, что сам является водителем с большим стажем и уверенно может сказать, что крайне важно знать и соблюдать правила дорожного движения. Общественник заверил ребят, что все знания, которые они получили, общаясь с сотрудником Госавтоинспекции, обязательно пригодятся им, когда они вернутся из лагеря обратно в город.В завершении встречи сотрудники ОГИБДД вручили детям плакаты по ПДД с правилами безопасного поведения на проезжей части дороги и пожелали юным участникам дорожного движения безопасных каникул.