Министерство обороны Турции отчиталось о получении седьмой части компонентов российских зенитных ракетных систем С-400.

Министерство обороны Турции отчиталось о получении седьмой части компонентов российских зенитных ракетных систем С-400. Самолет с комплектующими приземлился на авиабазе Мюртед в воскресенье, пишет ТАСС.Что именно привезли в Турцию на этот раз — тайна, а ранее несколькими авиарейсами покупателям доставили тягачи и транспортно-заряжающую машину.Контракт на поставку ЗРС С-400 на 2,5 миллиарда рублей Россия и Турция заключили в 2017 году. Турция рассчитывают поставить российские комплексы на вооружение в октябре этого года.С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности.