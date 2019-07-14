На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная Венгрии по водному поло установила рекорд мировых первенств по количеству заброшенных мячей в одной игре. Венгерские ватерполистки одержали победу над командой Южной Кореи со счетом 64:0.

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная Венгрии по водному поло установила рекорд мировых первенств по количеству заброшенных мячей в одной игре. Венгерские ватерполистки одержали победу над командой Южной Кореи со счетом 64:0.Как сообщает пресс-служба Международной федерации плавания, ранее ни в одном матче чемпионата мира не забрасывалось такое количество мячей. Отметим, что ватерполистки из Южной Кореи впервые принимают участие в столь представительном турнире.Следующую игру на чемпионате мира южнокорейские ватерполистки проведут против сборной России. Игра состоится 16 июля.