Вера Брежнева постоянно выкладывает в Instagram различные фотографии. На этот раз она выложила пост с супругом Константином Меладзе, с которым редко что-то публикует.

Вера Брежнева постоянно выкладывает в Instagram различные фотографии. На этот раз она выложила пост с супругом Константином Меладзе, с которым редко что-то публикует.В кадре исполнительница запрыгнула верхом на спину своего возлюбленного. Черно-белый снимок передает целый спектр положительных эмоций, пара счастливо улыбается друг другу.Брежнева рассказала, что ее песня "Любите друг друга" продержалась 20 недель в хит параде "Русское радио" и вскоре получит Золотой Граммофон. "Значит вы голосовали, а значит она пришлась вам по душе! А значит люди любят друг друга! Вот это и есть огромное счастье!", – подписала пост Вера.Поклонники искренне порадовались за свою любимую певицу и поддержали ее. "Будь счастлива, мою энергию направляю на тебя! Может мой грамм любви и добавит в чашу весов всего самого хорошего для тебя!", "Вы такая открытая и невероятно позитивная!", "Вы великолепная! Красивая, умная, открытая, весёлая! Обожаю вас с первого мгновения появления!", – высказывались восхищенные фанаты."Спасибо за светлые песни", – искренне поблагодарила подписчица.Также многие отметили, как здорово супруги смотрятся вместе. "Самая красивая пара!", "Храни Бог вас и вашу любовь! Вы чудесные!", "Прекрасное фото, прекрасные вы оба на нем!" "Константин счастливый рядом с вами! Любите друг друга!", "Сколько много нежности и любви в этой фотографии!", "Гармоничная пара со светящимися от счастья глазами", – отмечали пользователи Сети.