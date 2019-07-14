Российские волейболисты второй год подряд в финале Лиги наций. Турнир на этот раз проходит в Чикаго.

Российские волейболисты второй год подряд в финале Лиги наций. Турнир на этот раз проходит в Чикаго.Накануне наши спортсмены обыграли сборную Польши. Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21) в пользу россиян. В решающем матче сборная России встретится с американцами. Хозяева турнира не пропустили вперед соперников из Бразилии.Финал пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. В прошлом году россияне в итоге стали победителями Лиги наций. Это был наш четвертый трофей за 19-летнюю историю турнира.