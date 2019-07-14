Певец Стас Костюшкин и танцовщица Юлия Клокова вместе уже более 20 лет. В откровенном интервью артист признался, что недавно их отношения были на грани.

Певец Стас Костюшкин и танцовщица Юлия Клокова вместе уже более 20 лет. В откровенном интервью артист признался, что недавно их отношения были на грани.Бывший участник коллектива "Чай вдвоем" вместе с женой побывал на программе "Честное слово с Юрием Николаевым". В эфире певец рассказал, что прошлой зимой между ним и Юлией произошла серьезная ссора. Артист собрал вещи и уехал в Таиланд вместе с друзьями.После возвращения домой между супругами состоялся серьезный разговор. "Зимой мы обсуждали условия развода. Ходили такие разговоры между нами, что все может закончиться в этом году", – поделился . Однако паре все же удалось преодолеть кризис.Артист добавил, что его избранница обладает "взбалмошным характером". Мелкие ссоры часто могут вылиться в громкий скандал. "Могу уйти из дома со словами: "Вы все меня достали". Но в восемь утра понимаю, что не могу без нее жить", – цитирует звезду .Напомним, будущие супруги познакомились в начале 2000-х годов. Юлия Клокова была танцовщицей группы "Чай Вдвоем". В 2006 году влюбленные оформили отношения. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей: Богдана и Мирона.