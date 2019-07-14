После телемоста России и Украины телеведущий был внесен в базу сайта Миротворец. По мнению эксперта, Андрею Малахову не стоит слишком близко к сердцу принимать это решение.

После телемоста России и Украины телеведущий был внесен в базу сайта "Миротворец". По мнению эксперта, Андрею Малахову не стоит слишком близко к сердцу принимать это решение.Телеведущий известен своей аполитичностью. В передачах журналист старается не касаться вопросов политики. Благодаря такой позиции Андрею Малахову удается оставаться в тренде и не отталкивать от себя сторонников политических течений.Однако тема Украины является для него болезненной. Во время президентской гонки телеведущий активно поддерживал Владимира Зеленского. Он надеялся, что актер поможет восстановить отношения России и Украины."Конечно, он без всякой задней мысли согласился стать ведущим исторического телемоста. Но в итоге попал под шквал критики и оскорблений по ту сторону экрана. Его сразу же окрестили пропагандистом и поместили в "Миротворец", – отметил член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян.Однако не стоит относиться серьезно к этому списку. По мнению эксперта, оказаться на "Миротворце" даже "почетно". "Сегодня, скорее не быть в этих списках выглядит странно. Я на "Миротворце" уже год и никакого дискомфорта по этому поводу не испытываю", – заключил Вадим Манукян.