Президент Украины в море не купается, он лично инспектирует температуру воды. На официальной странице главы Незалежной появилось видео начала рабочего дня Владимира Зеленского в Одессе.

Президент Украины в море не купается, он "лично инспектирует температуру воды". На официальной странице главы Незалежной появилось видео начала рабочего дня Владимира Зеленского в Одессе.На кадрах видно, как глава государства спускается к берегу. Судя по репликам других отдыхающих, это происходит на общественном пляже, передает телеканал "Россия 24". Украинский президент не собирался оставаться незамеченным — привычный деловой костюм он сменил на плавки яркого цвета.