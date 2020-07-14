К редактору CNN пришел репортер и рассказал, что в Париже огромный ротвеллер напал на маленькую девочку. К счастью, прохожий бросился на собаку и задушил ее.
Редактор: Ну поместите это в раздел Париж под заголовком "Парижанин спас маленькую девочку".
Репортер: Но тот мужчина не парижанин.
Ред: Тогда в раздел Франция, "Француз спас девочку..."
Реп: Тот мужчина не француз.
Ред: В раздел Европа - "Европеец спас..."
Реп: Да нет, тот мужчина израильтянин!
Ред: Тогда на первую полосу - "Израильтянин убил собаку маленькой девочки парижанки!"
еще анекдот!