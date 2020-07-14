14.07.2020

2020-07-14 13:50:03

Юный картингист из Гусь-Хрустального одержал победу в этапе Кубка РАФ

В минувшее воскресенье в Нижнем Новгороде прошел первый этап 1-й этап Кубка РАФ (Российской автомобильной федерации) по картингу, победу в котором одержал спортсмен из Гусь-Хрустального Илья Берёзкин. Незадолго до финиша он опередил своего соперника, вырвав победу у участника из Коврова. Тренеры поздравили своего подопечного с победой весьма необычным образом.