Иногда мужчины возмущаются: отчего женщины так неравнодушны
к бильярду... Элементарно, друзья! - разве есть игра, в
которой нам легче одержать победу? Конечно, для этого необходимо
помнить несколько Женских Принципов Бильярда...
Принцип 1. Форма одежды - залог успеха.
Ваша "Юбка Для Игры В Бильярд" не должна стеснять движений.
Лучше всего, если её из-под блузки вообще не будет видно.
Тогда можно с особенной действенностью демонстрировать удар с бортика.
Огромно также многообразие ударов, для которых непременным атрибутом
является Глубокое Декольте. Для наилучшей реализации атрибута
рекомендуется прицеливаться, лёжа грудью на зелёном сукне.
Обувь совсем не обязана быть удобной, бильярдный зал - это
вам не беговая дорожка. Единственно
еще анекдот!