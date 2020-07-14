Подросток сел за руль питбайка и погиб в ДТП. Смертельная авария произошла в Ковровском районе. 14-летний мальчик управляя питбайком двигался в сторону деревни Сажино-Русино. Однако юноша не

Подросток сел за руль питбайка и погиб в ДТП. Смертельная авария произошла в Ковровском районе. 14-летний мальчик управляя питбайком двигался в сторону деревни Сажино-Русино. Однако юноша не справился с транспортным средством, упал с мотоцикла прямо на проезжую часть, а после этого на него наехал автомобиль. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: На него