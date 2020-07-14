Большинство школ региона работали несмотря на «коронавирусный» запрет

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин официально разрешил приступить к работе ранее закрытым из-за пандемии коронавируса автошколам. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Первым официальным рабочим днём должно стать 14 июля, однако, большинство школ региона работали несмотря на «коронавирусный» запрет. Теоретическая часть занятий проходила дистанционно, а практическая – по договорённости.Открывшиеся организации обязаны будут соблюдать ранее установленные Роспотребнадзором для всех эпидемиологические рекомендации:Всех обучающихся будут проверять на наличие симптомов каких-либо заболеваний;В машине не будет никого, кроме учащегося и инструктора;Все должны пользоваться антисептиками;Автомобили необходимо дезинфицировать раз в два часа.