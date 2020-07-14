14.07.2020

2020-07-14 11:10:03

Число умерших от коронавируса во Владимирской области достигло 94

Во Владимирской области от коронавируса с начала пандемии скончалось 94 человека, такую информацию приводит федеральный портал «СтопКоронавирус». За последние сутки печальная статистика пополнилась еще тремя случаями. Выздоровели за сутки 145 человек.

44 новых заболевших коронавирусом зарегистрировал Роспотребнадзор по Владимирской области за последние 24 часа. Общее число заразившихся составляет 5006.