Губернаторская резиденция стоит без дела. Речь об объекте в микрорайоне Юрьевец. Раньше там жила бывшая глава региона Светлана Орлова. Новый губернатор, Владимир Сипягин, сразу заявил, что
Губернаторская резиденция стоит без дела. Речь об объекте в микрорайоне Юрьевец. Раньше там жила бывшая глава региона Светлана Орлова
. Новый губернатор, Владимир Сипягин, сразу заявил, что резиденцией предшественницы лично пользоваться не собирается. Потому что местный и есть своё жильё. В январе 2019 для журналистов даже провели экскурсию по объекту. Тогда его финансирование сократили вдвое —