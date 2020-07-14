× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/14-07-2020-chto-zhdyot-gubernatorskuyu-rezidenciyu-v-yurevce.html" target="_blank">Что ждёт губернаторскую резиденцию в Юрьевце</a> - Губернаторская резиденция стоит без дела. Речь об объекте в микрорайоне Юрьевец. Раньше там жила бывшая глава региона Светлана Орлова. Новый губернатор, Владимир Сипягин, сразу заявил, что