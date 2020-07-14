Старшая наследница Веры Глаголевой обнародовала снимок из семейного архива. Анна Нахапетова рассказала о летнем отдыхе своей знаменитой матери.

Старшаянаследница Веры Глаголевой обнародовала снимок из семейного архива. Анна Нахапетова рассказала о летнем отдыхе своейзнаменитой матери.Дочь актрисы выложила всвоем инстаграм-аккаунте кадр, на котором Вера Глаголева на даче празднует сдетьми день рождения своей младшей дочери Марии.Анна поведала, что в тегоды они семьей ездили на Икшу. По ее словам, именно там они ощущали "свободу,беззаботность и невыносимую легкость бытия". На фото дети сидят за большимнакрытым праздничным столом. Рядом стоит счастливая и молодая Вера Глаголева.Фолловеров растрогалархивный снимок. Они отметили, что звезда выглядит на нем совсем юной – как сестрасвоих дочерей. Поклонники поделились своими воспоминаниями о 90-х, предавшисьприятной ностальгии по детству.14 Июл 2020 в 12:43 PDTНапомним, ВераГлаголева скончалась в2017 году в немецкой больнице. Артистка долго болела и скрывала свое состояние. Ее смерть для многих стала неожиданностью. Ее дочери Анна и Мария родились в браке с режиссером и сценаристом Родионом Нахапетовым. Супруги прожили вместе 14 лет.Вторым мужемстал бизнесмен Кирилл Шубский. Они поженились в 1991-м году. От него актриса родиладочь Анастасию.