Шоу Дом-2 расширяет свой состав. Попробовать свои силы может любой желающий.

Шоу "Дом-2" расширяет свой состав.Попробовать свои силы может любой желающий.В официальноммикроблоге реалити-шоу в "Инстаграм" появилось объявление о том, что проекту нужен новый ведущий. При этом неизвестно, уходит ли кто-то из нынешних лиц телестройки, либо это замена покинувшей "Дом-2" Юле Ефременковой.Руководители шоу обещают счастливчику, который пройдет кастинг, сумасшедшую популярность, творческую работамечты, огромный мир путешествий и миллионы поклонников. Все, что нужно кандидату – это отправить заявку, свою видеовизитку и короткую информацию осебе.Напомним, скандальное снискало в нашей стране огромную популярность. Оно выходит на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года и является одним из самыхдолгоиграющих проектов на российском телевидении.За годы эфира телестройка сменила ряд ведущих. До 2012 года лицом была Ксения Собчак. Она вместе с Ксенией Бородиной помогала участникам телестройки найти свою любовь. Потом ведущей стала Ольга Бузова.