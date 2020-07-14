Решением суда осужденным назначены реальные сроки лишения свободы.

Вступили в законную силу приговоры 37- и 19-летнему жителям города Гусь-Хрустальный. Женщина и молодой человек признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ.Осужденная была задержана сотрудниками полиции в октябре прошлого года в результате реализации оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В момент задержания фигурантка осуществляла сбыт запрещенных веществ. При личном досмотре оперативники изъяли у местной жительницы синтетическое наркотическое средство массой 0,01 грамма.Другой факт был выявлен сотрудниками полиции в августе прошлого года. Полицейские установили, что 19-летний местный житель, находясь на территории города Гусь-Хрустальный, незаконно приобрел через тайник-закладку полимерный сверток с наркотическим средством. Экспертиза показала, что внутри свертка находился гашиш массой 2,06 грамма.По данным фактам следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении граждан были возбуждены уголовные дела, которые после завершения расследования были переданы в суд.