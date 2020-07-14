Всего в регионе отмечено 94 летальных случая

По данным Администрации Владимирской области на 14 июля, в регионе зафиксировано три новых смерти от коронавирусного заболевания. Всего в регионе отмечено 94 летальных случая.За прошедшие сутки 145 жителей Владимирской области выздоровели от коронавируса. В области 3965 пациентам удалось победить болезнь, что составляет более 79% от общего числа заболевших (5006).