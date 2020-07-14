Ехал по встречке и столкнулся с КАМАЗом. Смертельное ДТП произошло в Александровском районе на 113 км дороги Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние дворики. Момент столкновения

Ехал по встречке и столкнулся с КАМАЗом. Смертельное ДТП произошло в Александровском районе на 113 км дороги Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние дворики. Момент столкновения двух автомобилей попал на видео, которое позже выложили в соцсети. Как говорят очевидцы аварии, водитель легковушки «Рено» мог заснуть за рулем. Уснул скорей всего, а как зацепил обочину