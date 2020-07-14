14.07.2020

2020-07-14 15:05:03

Фермеры Владимирской области несут потери из-за пандемии

Среди пострадавших от пандемии коронавируса - сельхозпредприятия региона. Фермеры Фадеевы из села Порецкое терпят убытки и с трудом сводят концы с концами, но не теряют оптимизма.

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Кажется все идеально. Ухоженные коровы пасутся на лугу. Стадо сторожат сыновья Фадеевых -14 летний Иван и 11 летний Егор. В хозяйстве рассчитывают только на собственные силы. Здесь у каждого свой участок ответственности . Заставлять никого не нужно.



Иван Фадеев, старший сын:

- Надо вставать с утра и маме помогать, идти чистить. Мы уже сами. Ну иногда, если проспишь, она идет тебя будит.

- У коров какой характер?

Егор Фадеев, младший сын:

- Ну у всех по-разному. Чайка со Сказкой они вообще бешеные.

Подъем в 6 утра ежедневно и сразу же на ферму. Даже когда учеба в школе. Компьютеров и смартфонов у сыновей Фадеевых нет. Но ребята не сетуют. Зато здесь знают цену каждому куску хлебу и литру молока. С утра до вечера в работе их отец Сергей и мама Оксана.

Первая корова у Фадеевых появилась в 90-ом году . Ситуация в стране была сложная. Люди остались без работы и средств к существованию. Именно буренка спасла тогда семью. Сейчас у Фадеевых целое стадо. Но есть и проблемы. На развитие фермерского хозяйства в прошлом году семья взяла кредит в "Сельхозбанке" - 3 миллиона рублей. Ежемесячная выплата - 69 тысяч, в течение 7 лет. Все было хорошо. Отдавали в срок. Но вмешалась пандемия.

Оксана Фадеева, член фермерского хозяйства:

- Закрылась Ярмарка в Суздале, закрылись рынки. Мы на самоизоляцию вышли и наши продажи упали , то есть прекратились совсем. Мы этим молоком выпаивали телят,. и когда мы поняли, что что мы не можем заплатить мы обратились в "Россельхозбанк" с заявлением. /Нам отказали.

В итоге , для того, чтобы остаться на плаву , пришлось продавать телят. Год сложный говорит Оксана. Снизилась покупательная способность у людей. А надо платить кредиты- сама земля с фермой в аренде, с возможностью выкупа.

Ярослав Миташоп, приемный сын:

- Меня зовут Миташоп Ярослав Николаевич . Здесь наша ферма. Где мы работаем, трудимся, Вот здесь у нас стоит бык.

Ярослав- приемный сын. Он пока еще не разбирается в финансовых вопросах и не знает, что ферма живет в долг. Выручают пока друзья. Когда сеяли травы и сажали картошку, занимали деньги у них.

Оксана Фадеева, фермер:

- Ввыживаем. Это благодаря тому . что есть своя картошка, капуста, молоко!

Фадеевы не отчаиваются. Привыкли во всем надеяться только на себя. Муж Оксаны Сергей - и на тракторе, и скирдует, если надо и корову подоит. Всему научили и детей. И своих, и приемных. Все - ради них. Вот 19 -летний приемный сын Кирилл- тоже решил заниматься сельским хозяйством. Учится в индустриальном колледже. Получил грант на развитие своего дела. Собирается поступать в сельхозакадемию. То есть Сергею и Оксане есть на кого положиться , хозяйство в надежных руках.

Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.