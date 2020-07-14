Выходные на даче, отпуск у моря или просто тихий летний вечер трудно представить без хорошей книги. Дни.ру совместно с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг ЛитРес, подготовили подборку самых горячих новинок этого лета, которые обязательны к прочтению.

Выходные на даче, отпуск у моря или просто тихий летний вечер трудно представить без хорошей книги. "Дни.ру" совместно с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг "ЛитРес", подготовили подборку самых горячих новинок этого лета, которыеобязательны к прочтению.Совместно с ЛитРес, крупнейшим сервисом электронных иаудиокниг, "Дни.ру" сделали подборку самых горячих новинок этого лета, которыеобязательны к прочтению."Заветы", Маргарет ЭтвудТридцать лет Маргарет Этвуд не раскрывалапоклонникам "Рассказов Служанки" что же случилось с Фредовой и Галаадом, нопосмотрев одноименный сериал, автор так вдохновилась образом Тетки Лидии, чтонаписала продолжение своего культового романа. Спустя пятнадцать лет с ужеизвестных читателям событий теократическая республика Галаад продолжает жить пожутким и унизительным для части населения правилам, но вот-вот все кардинально изменится.История рассказывается от лица трех тесно связанных между собой героинь: ТеткиЛидии, Агнес – юной дочери Служанки – и Дейзи из Торонто. В 2019 году роман былнагражден Букеровской премией."Парижскоеэхо", Себастьян ФолксЮный марокканец Тарик приезжает в Париж. Онмечтает жить здесь, на родине своей матери, которую почти не помнит, но окоторой так хочет узнать. Юноша нуждается в деньгах, и приятель знакомит его сХанной, профессором истории из США. Женщина собирает информацию о жизни парижанокво время немецкой оккупации, и ей нужен помощник. Преступая к совместнойработе, эти двое очень разных по возрасту, социальному положению и менталитетулюдей даже не предполагают, какие шокирующие факты узнают про сложнейшийисторический период и какие открытия сделают в своих собственных судьбах."Тот самыйпарень", Джиллиан ДоддДжей-Джей и Филипп впервые поцеловались вчетвертом классе. А потом всегда были рядом. Она знала, что именно Фил понимаетее лучше всех, и ему можно доверить любую тайну. И вдруг появился Дэнни:веселый, смелый, чертовски привлекательный. Джейдин не смогла устоять. Но ведьона была влюблена в Филиппа. Или все-таки в Дэнни? Ах, как бы было здорово,если бы не нужно было выбирать. С этими чувствами всегда так: обязательно укого-то разбитое сердце, а у кого-то "жили долго и счастливо". Интересно, каксложится история у этой троицы.Введитепромокод NEWBOOKS на сайте litres.ru и получите книгу в подарок. Также вамдоступна скидка 20 % на все электронные и аудиокниги сервиса, участвующие вакции."Сестра четырех", Евгений ВодолазкинОдин из самых титулованных авторовсовременности написал пьесу, действие которой разворачивается в одной измосковских больниц во время сегодняшней пандемии. Молодой курьер Фунги, пожилойПисатель и амбициозный Депутат средних лет оказались заперты на карантин. Изперсонала клиники остались лишь Доктор на грани нервного срыва и медицинскаяСестра неопределенного возраста. Герои делятся историями из жизни, обсуждаютпроисходящее в мире, да гадают, что за стук до них периодически доносится – то ликто-то достраивает больницу, то ли гробы заколачивает. С юмором, философски иочень жизненно."Ночь,когда огни погасли", Карен УайтПосле предательства мужа и болезненногоразвода Мэрили Талбот Данлап с двумя детьмипереезжает в пригород Атланты. Сначала все складывается удачно. Она снимаетжилье у интересной пожилой дамы, с которой они быстро находят общий язык.Вскоре женщина заводит друзей среди местных жителей, и начинает втягиваться внеспешную, но вполне насыщенную жизнь городка. Но однажды в местном блогетаинственный автор начинает писать о Мэрили такие подробности, которые девушкапредпочла бы скрыть. Героиня решает выяснить, кто и зачем это делает, но всеоказывается гораздо сложнее, чем она предполагает."Бруклинскиеглупости", Пол ОстерНатан переехал в Бруклин, когда узнал о своейсмертельной болезни. Здесь, в тишине и одиночестве, он хотел прожить последниедни, коротая их за написанием "Книги человеческой глупости". Он подробно и судовольствием вспоминает нелепые случаи, произошедшие с ним в течение жизни. Уединениюприходит конец, когда однажды в букинистической лавке мужчина встречает своегоплемянника, променявшего успешную карьеру на бесперспективную, но приносящуюему удовольствие работу. Общаясь с юношей, Натан начинает по-новому видетьокружающий мир, а жизнь его наполняется новыми людьми, событиями и смыслами."Бракпо-американски", Тайари ДжонсРой – успешный управленец, Селестия – перспективнаяхудожница. Они молоды, влюблены и, кажется, что их счастье будет вечным. Неожиданнополиция обвиняет его в серьезном преступлении. Герой пытается доказать своюневиновность, но из-за отсутствия алиби, адвокат не может ничего сделать, имужчину приговаривают к двенадцати годам тюрьмы. Селестия какое-то время переписываетсяс супругом, а затем подает на развод. Через пять лет приговор отменяют, и Ройвозвращается домой в надежде восстановить отношения, но узнает, что у егобывшей жены новая семья."Нормальныелюди", Салли РуниМарианна и Коннелл – одноклассники, но,пожалуй, сложно найти более непохожих людей. Она – нелюбимая дочка богатыхродителей, изгой в школе. Он – красавчик, обожаемый мамой и сверстниками. Онисами не замечают, как становятся парой и начинают тщательно скрывать это, апотом неожиданно расстаются. После окончания школы ребята переезжают в Дублин:взрослая жизнь, новые друзья, куча возможностей, но их случайная встреча всеменяет. Чувства накрывают новой волной, хотя теперь Коннелл и Марианнапоменялись ролями: она звезда тусовки, он ее верный паж. Долго ли они пробудутвместе? Откровенная и чувственная история о первой любви."Институт", Стивен КингОднажды двенадцатилетний Люк Эллис очнулся в странномместе, называемом Институт. Он с ужасом узнал, что его родители мертвы, а самон похищен из-за своих экстраординарных способностей. Мальчика окружаетмножество таких же одаренных детей, над которыми проводятся жуткиеэксперименты. Бежать нельзя, за хорошее поведение можно получить жетоны дляигровых автоматов, а нарушители дисциплины бесследно исчезают. Люк Эллиснапуган происходящим, но перспектива остаться здесь навсегда страшит его ещебольше. Мальчик уверен, что даже у самой продуманной системы безопасности естьслабое место, и он обязательно его найдет."Водка как нечто большее", Евгений ГришковецВодка считается чуть ли национальным русскимнапитком. Будто лишь мы на всей Земле умеем ее правильно пить. Драматург ирежиссер Евгений Гришковец в свойственной ему легкой, остроумной манереразмышляет о значении водки в русской культуре, находит взаимосвязи крепкихнапитков, традиционных для разных стран и менталитета людей в этих странахживущих, и пытается объяснить, почему русские водку уважают, а иностранцыникогда не поймут. Весело, познавательно, с философским оттенком.