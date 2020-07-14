Расследование уголовного дела в отношении молодого человека завершено, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 158 УК РФ.В ходе предварительного следствия установлено, что в мае текущего года обвиняемый в качестве наемного рабочего одной из управляющих компаний города осуществлял ремонт крыши. Ему передали ключи от двери чердачного помещения, где хранились элетроинструменты. Тогда у молодого человека возник умысел, направленный на хищении чужого имущества. Чтобы отвести от себя подозрения, он инициировал взлом, повредив металлическим ломом замок двери и похитил инструмент. Управляющей компании был причинен материальный ущерб на сумму более 30 тысяч рублей.В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники установили место сбыта похищенного. Часть имущества была изъята и возвращена владельцу. В ходе следствия ущерб возмещен частично.Кроме того, молодой человек обвиняется в совершении кражи денег с банковского счета своей супруги, с которой вместе не проживает. Фигурант решил воспользоваться телефоном жены и в чехле гаджета обнаружил банковскую карту. Зная пин-код, он незаконно снял денежные средства в сумме 3000 рублей с банковского счета потерпевшей.В ближайшее время фигурант предстанет перед судом.