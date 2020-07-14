В тревожном ведомстве за торфяниками следят с дронов. МЧС продолжает регулярное патрулирование торфяных месторождений с воздуха. Для этого спасатели используют дроны. Очередное

В тревожном ведомстве за торфяниками следят с дронов. МЧС продолжает регулярное патрулирование торфяных месторождений с воздуха. Для этого спасатели используют дроны. Очередное авиапатрулирование МЧС прошло в Гусь-Хрустальном районе, на участках рядом с деревней Дёмино и посёлком Гусевский. Основная задача — проанализировать риск пожара торфяников. Для этого дрон оснащён тепловизором. Специалисты по снимкам ищут термические точки