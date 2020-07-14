Мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий на территории соседнего региона.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела в отношении 33-летнего безработного ранее судимого жителя Нижегородской области. Мужчина подозревается в совершении нескольких имущественных преступлений.Установлено, что 9 июля текущего года в дневное время подозреваемый, находясь в городе Муроме на улице Фрунзе, через незапертую дверь проник в частный дом, откуда похитил барсетку с находящимся в ней кошельком и денежными средствами в размере 1 000 рублей.В этот же день подозреваемый через незапертый балкон на первом этаже проник в квартиру на улице Владимирская, откуда похитил ноутбук. Сумма ущерба составила 20 000 рублей.Ранее судимый за аналогичные преступления мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий на территории соседнего региона и дал признательные показания.Ноутбук он успел продать, а денежные средства потратить на личные нужды. В ходе расследования установлен покупатель ноутбука. Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице.В настоящее время фигурант арестован.