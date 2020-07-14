Наркотические средства злоумышленница хранила с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок...

Сотрудники ОНК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 21-летнюю москвичку по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков на Рябиновой улице задержали 21-летнюю москвичку по подозрению в попытке сбыта наркотических средств. В ходе личного досмотра полицейскими у нее были обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного происхождения в количестве 55 штук.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 120 граммов.Установлено, что наркотические средства злоумышленница хранила с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок.Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93