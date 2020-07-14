Москве не выгодны протесты в Белоруссии, поскольку они могут привести к приходу антироссийских сил в республике, считает руководитель Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко. В случае свержения Александра Лукашенко его место займут те, кого финансировал Запад, уверен политолог.

Москве не выгодны протесты в Белоруссии, поскольку они могут привести к приходу антироссийских сил в республике, считает руководитель Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко. В случае свержения Александра Лукашенко его место займут те, кого финансировал Запад, уверен политолог.С конца мая в Белоруссии идут протесты против режима Александра Лукашенко. В Минске, Бобруйске, Витибске и других городах республики многие люди выражают поддержку альтернативным кандидатам на предстоящих президентских выборах.России невыгодна политическая нестабильность в соседней стране, ведь в случае свержения Лукашенко на его место придут люди, настроенные резко против Москвы, считает Давидченко. Таким образом Россия может потерять свое влияние в республике, предупредил эксперт.В пример он привел одного из популярных соперников Александра Лукашенко – бывшего банкира Виктора Бабарико. Антироссийски и прозападно настроенные силы используют его в качестве тарана против властей, уверен эксперт.Москва не заинтересована в свержении Лукашенко, но хочет, чтобы он завязал с антироссийской политикой, отметил Давидченко. Политолог выразил надежду, что белорусский лидер одумается и согласится на предложения Кремля по интеграции двух стран.Проблема в том, что прозападные силы контролируют улицу и республиканские СМИ, считает Давидченко. У России же мягкой силы в Белоруссии нет, поэтому Москва проиграет эту битву, сказал эксперт в интервью "Московскому комсомольцу".Как реагируют на кортеж Лукашенко. Всеобщая солидарность.— Анатоль Наўмовіч (@naumpag)Президентские выборы в Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. идет на шестой срок. Конкуренцию ему собираются составить несколько кандидатов. Самые популярные из них – бывший банкир Виктор Бабарико и активист Светлана Тихановская.