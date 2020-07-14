Пожар в многоквартирном доме в Собинском районе. Погибла женщина. Происшествие случилось в пятиэтажке города Лакинска, на улице Текстильщиков. На месте пожарные обнаружили, что на площади в

Пожар в многоквартирном доме в Собинском районе. Погибла женщина. Происшествие случилось в пятиэтажке города Лакинска, на улице Текстильщиков. На месте пожарные обнаружили, что на площади в 2 квадратных метра горит внутренняя отделка и имущество в одной из квартир на 3 этаже. Верхние этажи оказались сильно задымлены. Пожарные начали спасение и эвакуацию жильцов дома. Екатерина Мищенко,