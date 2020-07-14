Пожар в многоквартирном доме в Собинском районе. Погибла женщина. Происшествие случилось в пятиэтажке города Лакинска, на улице Текстильщиков. На месте пожарные обнаружили, что на площади в
<a href="https://33live.ru/novosti/14-07-2020-pozhar-v-mnogokvartirnom-dome-v-lakinske-dvoe-spaseny-pyatnadcat-evakuirovany-odin-chelovek-pogib.html" target="_blank">Пожар в многоквартирном доме в Лакинске: двое спасены, пятнадцать эвакуированы, один человек погиб</a> - Пожар в многоквартирном доме в Собинском районе. Погибла женщина. Происшествие случилось в пятиэтажке города Лакинска, на улице Текстильщиков. На месте пожарные обнаружили, что на площади в
[url=https://33live.ru/novosti/14-07-2020-pozhar-v-mnogokvartirnom-dome-v-lakinske-dvoe-spaseny-pyatnadcat-evakuirovany-odin-chelovek-pogib.html]Пожар в многоквартирном доме в Лакинске: двое спасены, пятнадцать эвакуированы, один человек погиб[/url] - Пожар в многоквартирном доме в Собинском районе. Погибла женщина. Происшествие случилось в пятиэтажке города Лакинска, на улице Текстильщиков. На месте пожарные обнаружили, что на площади в