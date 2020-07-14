Эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев заявил, что россияне не смогут покинуть страну, несмотря на открытие границ с восемью государствами. Бобылев отметил, что для ..

Эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев заявил, что россияне не смогут покинуть страну, несмотря на открытие границ с восемью государствами. Бобылев отметил, что для этого необходимо дождаться решений Министерства транспорта, Роспотребнадзора и Росавиации.Эксперт пояснил, что без решения Минтранса остаются неизвестными правила перевозки пассажиров, количество рейсов и объемы перевозок. Кроме того, пока неизвестно, какие авиакомпании будут осуществлять полеты.Напомним, что ранее Турция, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ заявили о готовности принимать российских туристов.