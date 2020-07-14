Подозреваемые через социальные сети и мессенджеры наладили канал поставки и сбыта контрафактных наручных часов известных брендов...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой занимались реализацией контрафактной продукции с незаконным использованием чужого товарного знака», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативниками установлено, что подозреваемые через социальные сети и мессенджеры наладили канал поставки и сбыта контрафактных наручных часов известных брендов.В рамках контрольной закупки полицейские приобрели у злоумышленников несколько наручных часов с незаконно нанесенными товарными знаками общей стоимостью более 30 000 рублей, после чего подозреваемые были задержаны.По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ. Предварительная сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила более 700 тысяч рублей.В настоящее время троим подозреваемым в возрасте 21 года и 22 лет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26