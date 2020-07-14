Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции и спасателей удалось избежать большего количества жертв...

Полицейские патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы помогли пожарным спасти жителей из горящего многоквартирного дома.В дежурную часть ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково поступило сообщение о том, что в одном из домов 8 микрорайона горит квартира. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и пожарно-спасательные расчеты.Как выяснилось, инцидент произошел на 8 этаже 16-этажного жилого дома. Спецтехника не смогла сразу подъехать к дому из-за плотно припаркованного личного транспорта. Оценив сложившуюся обстановку, сотрудниками полиции было принято решение помочь. Часть полицейских вместе с жителями Зеленограда вручную передвинули три автомобиля, чтобы расчистить путь пожарной машине с лестницей. Остальные проследовали в подъезд жилого дома, чтобы оповестить людей о возгорании и произвести эвакуацию.Всего из подъезда эвакуировали больше 30 человек. Хозяин сгоревшей квартиры скончался на месте.Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции и спасателей удалось избежать большего количества жертв.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31