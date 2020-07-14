Вскрыв присмотренный автомобиль специальным устройством, мужчина взломал замок зажигания, после чего скрылся на похищенном транспортном средстве...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже автомобиля.В ОМВД России по району Вешняки поступило сообщение от 48-летней жительницы Москвы. По словам потерпевшей, она обнаружил пропажу своего автомобиля «Газель Некст», припаркованного на Вешняковской улице. Материальный ущерб составил 1,6 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Ими оказался 35-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, обратив внимание на припаркованный автомобиль, продумал план по его хищению. За несколько дней до совершения противоправного деяния он взял в аренду транспортное средство такой же марки и изготовил поддельные номера, аналогичные арендованной технике.Вскрыв присмотренный автомобиль специальным устройством, мужчина взломал замок зажигания, после чего прикрепив поддельные номера, скрылся на похищенном транспортном средстве. Впоследствии он продал машину, используя документы арендованного авто. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73