Оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность лиц, подозреваемых в обращении фальсифицированных, а также незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий...

«Оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность лиц, подозреваемых в обращении фальсифицированных, а также незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали лекарства под брендом иностранной компании. На собственном производстве, расположенном на территории г. Москвы, они кустарным способом изготавливали различные виды лекарственных средств, содержащих гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций. Также участники группы с помощью сторонних организаций заказывали стеклянные флаконы объемом 10 мл и этикетки, содержащие реквизиты иностранного бренда.Реализация указанной продукции производилась через специально организованную оптовую косметическую компанию. Фигуранты активно рекламировали продукцию в сети Интернет.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Москве. Ими оказались пятеро жителей столицы в возрасте от 53 до 76 лет. Все они имеют медицинское образование.Были проведены обыски в жилищах участников группы и помещении подпольного производства лекарственных средств. Изъяты препараты, предназначенные для кустарного изготовления лекарственного средства. Кроме того, были обнаружены предметы и документы, отражающие сведения о каналах сбыта контрафактной продукции.Следователем СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238.1 УК РФ.В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении пятого фигуранта – в виде домашнего ареста», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк