День рождения Ляйсан Утяшевой был 28 июня, однако отпраздновать важное событие удалось только сейчас. Мероприятие прошло в лучших традициях светской тусовки.

День рождения Ляйсан Утяшевой был 28 июня, однако отпраздновать важное событие удалось только сейчас. Мероприятие прошло в лучших традициях светской тусовки.На празднике были певица Елка, дизайнер Даша Гаузер и боксерша Наталья Рагозина. Звездные гости собрались в одном из популярных ресторанов Москвы, чтобы одарить вниманием гимнастку и супругу Павла Воли.Для мероприятия Ляйсан Утяшева выбрала необычное черное одеяние от Saint Laurent. Ворот платья-футляра украшала замысловатая конструкция из плотной ткани – телеведущая была похожа на лилию. Видимо, для контраста с женой резидент Comedy Club надел белоснежный костюм.Артист публично признался возлюбленной в нежных чувствах и заявил, что его Ляське – так он ласково называет супругу – исполнилось снова 18 лет. В итоге весь праздник посвятили импровизированному совершеннолетию Утяшевой.4 Апр 2020 в 5:27 PDTКульминацией вечера стал вынос четырехэтажного торта с фигуркой гимнастки. Телеведущая задула свечки и исполнила танец с Павлом Волей под аккомпанемент певицы Елки.Напомним, резидент Comedy Club и титулованная спортсменка женаты уже восемь лет. У пары подрастают двое детишек – дочь София и сын Роберт. Мальчику недавно исполнилось семь лет, и он готовится отправиться в первый класс.